Armistitiul din Siria a intrat in vigoare, partile par sa il respecte (Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului)

O incetare a focului la nivel national in Siria, mediata de Rusia si Turcia, a intrat in vigoare la miezul noptii, fiind cea mai recenta incercare de a pune capat conflictului ce dureaza de aproape sase ani, transmite Reuters, citata de Agerpres Este primul acord de incetare a focului la care se ajunge fara implicarea SUA sau a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a anuntat ca, deocamdata, toate partile implicate in conflict par sa respecte termenii armistitiului, potrivit Reuters. Organizatia cu sediul la Londra a informat ca au mai fost cateva tiruri cu mortiere in zona orasului Alep si in apropiere de Damasc, dar acestea au avut loc cu putin timp inainte ca armistitiul sa intre in vigoare.