Kremlinul spune ca Vladimir Putin va ordona "un raspuns adecvat" la sanctiunile SUA

Intr-o teleconferinta cu ziaristii, Peskov a mai afirmat ca Moscova se indoieste de eficienta acestor masuri ale SUA, in conditiile in care actuala administratie de la Casa Alba va fi schimbata in trei saptamani.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat de asemenea - conform Russia Today si Sputnik News, citate de News.ro - ca noile sanctiuni vizand Rusia reprezinta o noua manifestare a politicii externe imprevizibile si agresive a administratiei Obama.Potrivit lui Peskov, "raspunsul in oglinda" va face Washingtonul "sa se simta inconfortabil", dar vor fi "adecvate"."Din punctul nostru de vedere, astfel de actiuni ale actualei administratii reprezinta o manifestare a unei politici externe imprevizibile si chiar agresive", a spus Peskov, precizand ca liderul de la Kremlin studiaza in prezent detaliile masurilor de retaliere."Regretam faptul ca aceasta decizie a fost luata de administratia americana si de presedintele Obama personal", a adaugat el."Dupa cum am spus si inainte, consideram aceasta decizie si aceste sanctiuni nejustificate si ilegale in baza legislatiei internationale", a subliniat oficialul rus, exprimand-si speranta ca relatiile se vor imbunatati dupa investirea in functie a lui Donald Trump.Amintim ca presedintele american Barack Obama a emis joi un ordin executiv vizand sase cetateni rusi si cinci entitati ruse, inclusiv serviciul de informatii militare GRU si serviciul de spionaj FSB, ca masura de retaliere fata de atacurile informatice sustinute de Moscova, dar si fata de o campanie de hartuire vizand diplomati americani din Federatie.Practic, sanctiunile, ingheata bunurile din SUA ale celor vizati, ceea ce va avea un impact limitat.Washingtonul nu a impus sanctiuni economice noi vizand Rusia in sine sau conducerea sa politica.In plus, Statele Unite au expulzat 35 de diplomati rusi si au inchis doua baze operate de Rusia in New York si Maryland.