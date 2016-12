Erdogan a declarat ca oportunitatea de incetare a focului in Siria nu ar trebui irosita/ Printre grupurile din Siria au existat, insa, rezerve in privinta unui acord de incetare a focurilor

Erdogan a multumit Rusiei pentru eforturile depuse in vederea incetarii focului si a loviturilor aeriene."Aceasta oportunitate nu ar trebui irosita. Le multumesc tuturor partilor, inclusiv Rusiei, pentru incetarea focurilor", a declarat Erdogan la o conferinta de presa din Ankara.O incetare a focului din Siria, negociat intre Rusia si Turcia, este o evolutie in sens pozitiv, iar SUA spera ca va fi pusa in aplicare pe deplin."Orice efort care opreste violenta, salveaza vieti si creaza conditii pentru negocieri politice reinnoite si productive este binevenit", a declarat Mark Toner, un purtator de cuvant al Departamentului de Stat din SUA."Speram ca va fi pus in aplicare pe deplin si respectat de catre toate partile", a mai adaugat acesta.Presedintele sirian, Bashar al-Assad, a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, caruia i-a mentionat ca este pregatit sa respecte un acord de incetare a focului in Siria, au declarat surse de la Kremlin.Un purtator de cuvant al unui grup sirian a spus, insa, ca au existat rezerve in privinta unui acord de incetare a focului la nivel national si reluarea negocierilor. Acesta a mai declarat ca grupul nu s-a numarat printre cele care au semnat pentru acest acord.