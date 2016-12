SUA expulzeaza 35 de agenti rusi, ca masura de retaliere fata de ingerintele Moscovei in alegerile prezidentiale americane

Si agentia Reuters anunta, citand un oficial american de rang inalt, ca Statele Unite au decis expulzarea a 35 de diplomati rusi si au inchis doua sedii rusesti din New York si Maryland (folosite de oficiali rusi pentru colectarea de informatii), ca raspuns la campania de hartuire a diplomatilor americani de la Moscova.Conform Reuters, masura luata impotriva diplomatilor de la ambasada rusa din Washington si de la consulatul din San Francisco face parte dintr-o serie de actiuni anuntate joi vizand pedepsirea Rusiei pentru campania de intimidare a diplomatilor americani detasati la Moscova si pentru ingerinta in alegerile prezidentiale americane.Oficialul american a declarat pentru Reuters, sub conditia anonimatului, ca diplomatii rusi au 72 de ore la dispozitie sa paraseasca SUA. Accesul la cele doua sedii va fi de asemenea ingradit tuturor oficialilor rusi incepand de vineri la amiaza, a adaugat oficialul."Aceste masuri au fost luate ca raspuns la hartuirile rusilor asupra diplomatilor americani si fata de actiunile diplomatilor rusi pe care noi le-am considerat neconforme cu practica diplomatica", a mai spus oficialul american pentru agentia Reuters.Administratia Obama a mai anuntat joi o serie de masuri de retaliere impotriva Rusiei si pentru intruziunile cibernetice in sistemele informatice ale unor institutii politice sau persoane si raspandirea informatiilor cu scopul de a-l ajuta in alegeri pe presedintele ales Donald Trump sau pe alti candidati republicani, au informat alti doi oficiali americani.Donald Trump, care va prelua mandatul de presedinte al SUA pe 20 ianuarie, a pledat pentru relatii mai bune cu Rusia. Nu este clar deocamdata daca el va putea revoca masurile anuntate joi de Administratia Obama.