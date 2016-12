Presedintele Macedoniei critica "atitudinea iresponsabila" a UE si NATO care franeaza aderarea tarii si o cufunda in criza politica

"Comportamentul iresponsabil al UE si NATO fata de Macedonia are in mod inevitabil consecinte asupra politicii noastre interne", a declarat Gjorge Ivanov in timpul discursului sau anual catre natiune.Macedonia doreste din 2008 sa adere la NATO, dar s-a lovit de veto din partea unuia dintre membrii organizatiei, Grecia, care contesta dreptul vecinei sale de a folosi acest nume. Atena considera ca Macedonia este una dintre provinciile sale nordice. Acest conflict este de asemenea un obstacol pentru aderarea la UE.Un alt obstacol este si criza politica ce paralizeaza tara de aproape doi ani, marcata de acuzatii de coruptie si ingradiri ale drepturilor democratice fundamentale, acuzatii pe care si le aduc reciproc puterea de dreapta si opozitia social-democrata."Elanul reformelor" angajate pentru a putea sa ne aliniem la Occident "a fost pierdut" si blocarea discutiilor a devenit "cauza unor noi blocaje in Republica Macedonia", si-a exprimat regretul Gjorge Ivanov.De la demararea discutiilor cu NATO si UE, autoritatile macedonene "au pus in aplicare reforme si cetatenii au stat in asteptarea unui viitor european ce parea la o aruncatura de bat". Insa apoi, "asteptarile si optimismul au suferit o amara dezamagire", a spus seful statului macedonean, care i-a cerut UE sa "inceteze sa blocheze viitorul" tarii sale.Noul parlament al Macedoniei, rezultat in urma recentelor alegeri, urmeaza sa se intruneasca vineri. Partidul dreptei la putere, VMRO-DPMNE, a castigat alegerile, avand in prezent 51 de locuri de parlamentar din 120. Opozitia social-democrata (SDSM) numara 49 de parlamentari. Partidele minoritatii albaneze vor avea un rol crucial in desemnarea viitorului guvern care va dispune, oricum, de o fragila majoritate. Principalul dintre aceste partide ale minoritatii albaneze, DUI, a fost pana in prezent aliatul VMRO-DPMNE.Macedonia numara o puternica minoritate albaneza, care reprezinta intre 20 si 25% din cele 2,1 milioane de macedoneni.