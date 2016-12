Prabusirea avionului militar rusesc Tu-154 in Marea Neagra a fost provocata de o "functionare tehnica anormala" a aparatului (ministru)

"Este clar ca a exista o functionare tehnica anormala. Expertii urmeaza sa lamureasca motivele si pentru asta a fost creata o comisie speciala", a declarat Sokolov, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, primele concluzii urmeaza sa fie publicate in ianuarie. Folosirea tuturor modelelor Tupolev Tu-154 a fost suspendata in asteptarea acestor concluzii.Serghei Bainetov, director al serviciului de securitate a zborurilor armatei aerului, a afirmat ca "nu a existat o explozie" la bord, fara a exclude insa total ipoteza unui act terorist."Un act terorist nu inseamna neaparat o explozie, nu excludem" aceasta ipoteza, a precizat Bainetov, subliniind ca un atentat ar fi putut rezulta dintr-o "actiune mecanica".Autoritatile au anuntat ca echipele de salvare au terminat "faza principala" a cautarilor, recuperand din Marea Neagra "tot ce era legat de prabusirea avionului."Zona prabusirii a fost inspectata in totalitate. 19 cadavre, 230 de fragmente de corpuri, 13 bucati mari din avion si aproape 2.000 de fragmente au fost pana in prezent aduse la suprafata", a precizat Maxim Sokolov.Cele doua cutii negre ale avionului care s-a prabusit duminica in Marea Neagra au fost recuperate marti si miercuri, o descoperire fundamentala pentru a stabili cauzele dramei soldate cu 92 de morti, dintre care peste 60 de membri ai celebrului Cor al Armatei Rosii.Avionul a disparut de pe radare duminica la ora 02,27 GMT la doar doua minute dupa decolarea de pe aeroportul Soci (sud), in conditiile in care se deplasa spre baza aeriana Hmeimim, in apropiere de Latakia, in nord-vestul Siriei.