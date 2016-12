Vladimir Putin anunta incetarea focului in Siria si reducerea prezentei militare rusesti in aceasta tara devastata de razboi

"Trei documente au fost semnate: primul intre guvernul sirian si opozitia armata asupra incetarii focului pe intregul teritoriu sirian", a declarat Putin, precizand ca un alt document este legat de negocierile de pace.Pe de alta parte, presedintele rus a anuntat o reducere a prezentei militare a Rusiei in aceasta tara."Sunt de acord cu propunerea ministerului Apararii asupra unei reduceri a prezentei noastre militare in Siria", a spus Putin, intr-o intalnire cu ministrii Apararii si de Externe.Dar "vom continua lupta impotriva terorismului international", a subliniat liderul de la Kremlin.Coalitia Nationala Siriana (CNS), principala formatiune de opozitie in exil, si-a anuntat sprijinul pentru acest acord, potrivit purtatorului sau de cuvant, Ahmad Ramadan.