Garry Kasparov: Vladimir Putin este problema noastra dar, in timp, va fi problema intregii lumi / Ma intreb daca Trump nu vede in Crimeea un simplu bun imobiliar

Putin, ca orice dictator, detesta sahul deoarece sahul este un joc strategic 100% transparent

Dictatorii nu iubesc transparenta si Putin e mult mai in largul lui pentru a juca un joc pe care il descriu mai degraba drept poker geografic

La poker poti castiga cu o mana foarte slaba cu conditia sa ai destui bani lichizi pentru a mari miza si, daca ai nervi solizi, pentru a blufa

Momentul in care Putin a decis ca poate sa faca tot ce vrea a fost cel al deciziei lui Obama de a nu pune in practica amenintarile atunci cand linia rosie pe care a stabilit-o a fost incalcata in Siria

Cred ca trebuie sa-i recunoastem lui Putin capacitatea de a evalua psihologia adversarului sau.

A jucat stralucit cu administratia Obama la fel cum a jucat si cu administratia Bush, fermecandu-l pe George W. in cadrul primei intalniri

Putin a stiut sa isi asigure cooperarea presedintelui Bush si a stiut, inca din 2014 sau 2015, ca Obama va face absolut totul pentru a evita un conflict serios deschis cu Rusia inainte de finalul mandatului sau.

Putin a vazut in Donald Trump o oportunitate si a profitat.

Nu avem sau nu avem aproape deloc informatii exacte despre structura si situatia finantelor imperiului Trump

Ca e miliardar sau nu, datoreaza bani unor oameni din America sau din alta parte

Nu stim daca acest om, care, cum se stie, a supravietuit la patru falimente, a imprumutat sume enorme de bani si este pe punctul de a deveni seful armatei, daca datoreaza favoruri unor oameni din intreaga lume, dintre care unii pot fi dusmani ai Americii.

Poate ca Putin dispune de ceva atat de important pentru Trump incat acesta nici macar nu poate lua in calcul ideea de a i se opune. Poate. Nu stiu.

incat acesta nici macar nu poate lua in calcul ideea de a i se opune. Poate. Nu stiu. Stiu ca democratii acorda multa importanta, si cred ca si republicanii, publicarii documentelor fiscale de catre Trump, pentru a intelege daca acestea contin informatii care il impiedicau sa le publice in campania electorala. Desigur, ar putea fi altceva. Pot fi documente care il pot face pe Trump sa cante, lucruri inregistrate cand a fost la Moscova.

A fost la Moscova, concursul Miss Univers a avut loc acolo. Nu putem decat sa speculam. Trebuie sa incercam sa gasim o explicatie la refuzul constant al lui Trump de a recunoaste implicarea lui Putin in politica americana.

Dar cred, de asemenea, ca Trump crede ca se va putea intelege cu Putin. Pentru Trump (...) totul poate fi cumparat si si orice poate fi negociat. Ma intreb daca nu vede in Crimeea un simplu bun imobiliar, un bun luat cu forta care poate fi schimbat pentru altceva.

Putin nu avea o mana buna deoarece o replica americana ar fi fost un dezastru pentru Rusia, dar a pariat pe lipsa de actiune a lui Obama, care spera sa castige Hillary

Rolul jucat de Putin in alegerile americane nu priveste doar politica interna americana: acest lucru a aratat intregii lumi, aliatilor SUA din NATO si pana la monarhiile petroliere din Golf, trecand prin China, Japonia, natiunile africane si din America de Sud, ca Putin este atat de puternic, atat de arogant si de sigur pe forta sa incat poate interveni in procesul politic american si SUA nu i se pot opune.

Intelegem cu totii ca Wikileaks era direct controlata si ca informatiile au fost divulgate exact pe calendarul dictat de alegeri.

Este enorm de multa putere in mainile unor oameni prea putin atasati de valorile care constituie inima democratiei progresiste si a lumii libere.

"Eu si numerosi colegi ai mei, asa cum a fost Boris Nemtsov, spunem de ceva vreme ca Vladimir Putin este problema noastra dar ca, in timp, va fi problema intregii lumi, pentru ca, la fel ca orice dictator, va avea nevoie de o scena mondiala pentru a-si intari controlul asupra puterii la nivel national", afirma fostul campion mondial, un opozant declarat al Kremlinului.Astfel incat era naturala orientarea spre Statele Unite pentru a-si "incerca egoul de dictator, pentru a demonstra ca este atat de puternic, de invincibil, incat poate sfida natiunea cea mai puternica din lume, crede Kasparov.Acesta crede ca Vladimir Putin, ca orice dictator, nu este interesat de strategie, ci de supravietuire. "Isi poate permite sa faca erori pentru ca nu trebuie sa fie ingrijorat de o presa libera sau de un parlament in fata careia trebuie sa dea socoteala pentru actiunile sale, dar stie ca exista o eroare fatala pe care orice dictator trebuie sa o evite: nu-si poate permite sa para slab".In ceea ce priveste acuzatiile ca Rusia s-a aflat in spatele actiunilor de piratare cibernetica a conturilor partidului Democrat, in perioada alegerilor prezidentiale, Kasparov arata ca Vladimir Putin "s-a simtit liber sa dea dovada de indrazneala" dupa ce ani de zile administratia Obama a dat "semne de slabiciune".