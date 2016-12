Un roman risca pana la 30 de ani de inchisoare in SUA pentru ca a furat 127.000$ clonand carduri

Ilie Sitariu, in varsta de 37 de ani, a recunoscut ca, in perioada 30 august 2015 - 24 octombrie 2015, a folosit dispozitive de clonare a cardurilor si camere pentru inregistrarea codurilor PIN pentru a fura banii din conturile mai multor persoane.Ei au actionat la bancomate din orasele Delmar si Chatham (statul New York), precum si din Great Barrington (Massachusetts).Autoritatile au explicat ca romanul retragea apoi bani de la bancomate din New York City.Sitariu risca intre doi si 30 de ani de inchisoare si amenda de pana 250.000 de dolari. El va primi sentinta pe 10 mai 2017.