Fara "snitel vegetarian" si "carnat vegan": ​Ministrul german al agriculturii vrea ca produsele din inlocuitori sa nu mai aiba denumiri "carnivore"

Printre cele mai acuzate este “carnatul curry vegan”, o versiune fara carne a unui produs condimentat din porc, aparuta in perioada de lipsuri de dupa Al Doilea Razboi Mondial si considerat o delicatesa in Berlin, insa aproape necunoscut in afara Germaniei."Aceste denumiri sunt total neclare si deruteaza consumatorii", a spus Christian Schmidt pentru ziarul german Bild."As vrea sa fie interzise pentru a exista o etichetare clara pentru consumatori. Nu vreau sa pretindem ca aceste pseudo produse din carne sunt produse din carne", a adaugat el.pentru a discuta extinderea regulilor care se aplica termenilor de "lapte" si "branza" si la carne, a declarat purtatorul lui de cuvant.In interviul pentru Bild, Schmidt a reluat apelul de a se servi carne de porc in scoli. Intrebat daca a fost corecta decizia de a scoate carnea de porc din menu din consideratie pentru musulmani, el a spus ca "nu ar trebui sa restrictionam gama de alegeri a majoritatii societatii din motive de cost sau din comoditate".