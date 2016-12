Anul 2016 va fi mai lung cu o fractiune de secunda. Cum se explica

Secunda "extra" este introdusa in exact acelasi timp in toata lumea pe toate fusele orare. De exemplu, Londra, New York, Caracas si toata Emisfera vestica vor avea o secunda in plus in 2016.Aceasta secunda este necesara pentru o sincronizare mai buna intre ora pe glob si rotatia planetei. Intrucat Terra are nevoie de o secunda in plus fata de anul 2008 pentru a efectua o rotatie completa, acea secunda suplimentara trebuie adaugata in dispozitivele de masurare a timpului.Ultima data, pe 30 iunie 2015, omenirea a primit o fractiune de secunda suplimentara.Tehnica a fost introdusa inca din 1972 la intervale regulate, o data la cativa ani. Acum e folosita pentru a 28-a oara. Daca aceasta corectie nu ar fi realizata din cand in cand, atunci ziua si noaptea vor ajunge sa fie "inversate" (din punct de vedere orar) peste 6 000 de ani.