Presedintele filipinez Duterte ameninta coruptii cu aruncarea din elicopter: Am mai facut-o, de ce nu as face-o din nou?

Fostul procuror a sustinut ca mai demult a aruncat din elicopter un chinez suspectat de viol si crima."Daca esti corupt, o sa te iau cu un elicopter din Manila si o sa te arunc din el. Am mai facut-o, de ce nu as face-o din nou?", a spus marti Duterte intr-un discurs catre victimele taifunului, inregistrarea declaratiei fiind publicata de biroul prezidential.Organismul insarcinat sa vegheze la respectarea drepturilor omului in Filipine a anuntat joia trecuta ca deschide o ancheta cu privire la marturisile presedintelui Rodrigo Duterte, care a recunoscut ca a ucis trei persoane pe cand era primar la Davao, un oras important din sudul tarii, potrivit AFP si News.ro.Presedintele filipinez a lansat un razboi sangeros impotriva drogurilor, soldat cu mii de morti.Acum doua saptamani el a declarat ca a ajutat politia sa impuste trei presupusi criminali, in timpul primului sau mandat de primar al orasului Davao, in 1988.Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Zeid Ra'ad al Hussein a apreciat martea trecuta ca este vorba "in mod clar de crime" si a cerut justitie filipineze sa deschida o ancheta."Voua, nesimtitilor, noi va platim salarille", a replicat Duterte. "Idiotule, nu-mi spune mie ce sa fac. Eu sunt angajatorul vostru", a continuat Duterte."Nu-mie vorbi mie asa, fiu de tarfa", spus seful statului filipinez.