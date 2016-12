Inainte de alegeri, Cehia isi infiinteaza o unitate speciala pentru combaterea stirilor false

Centrul Impotriva Terorismului si Amenintarilor Hibride, subordonat Miniserului de Interne, isi va incepe activitatea la 1 ianuarie si va avea 20 de specialisti. Sediul unitatii va fi o cladire folosita pentru interogari de catre fostul regim comunist in timpul Razboiului Rece cand Cehoslovacia a fost un aliat apropiat al Uniunii Sovietice.Noua unitate are ca scop sa contracareze interferentele mediatice in contextul viitoarelor alegeri generale din Republica Ceha, care vor avea loc in luna octombrie 2017, pe fondul dovezilor ca dezinformarea online influenteaza puternic opinia publica si ameninta sa destabilizeze sistemul democratic al tarii, stabilit dupa caderea comunismului in 1989.Desi legaturile clare sunt greu de dovedit, oficialii cehi spun ca sunt convinsi ca Moscova se afla in spatele aproximativ 40 de site-uri in limba ceha care promoveaza puncte de vedere radicale, teorii ale conspiratiei si stiri inexacte.Specialistii unitatii vor urmari incercarile de deinformare si vor incerca sa le inlature prin intermediul Twitter si a unei sectiuni speciale de pe site-ul Ministerului de Interne. De asemenea, Centrul ii va invata pe functionarii publici cum sa reziste santajului si lobby-ului strain.