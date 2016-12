Circa 55.000 de migranti au parasit de bunavoie Germania anul acesta. Alte zeci de mii au fost deportati sau intorsi de la frontiera

Germania si-a inasprit atitudinea fata de migranti in ultimele luni dupa ingrijorari privind securitatea si integrarea in conditiile in care e a primit peste 1,1 milioane de migranti de la inceputul lui 2015 si pana acum.Suddeutsche Zeitung a prezentat date guvernamentale cu numarul celor care s-au intors acasa in primele 11 luni ale acestui an. Cei mai multi s-au intors in Albania, Serbia, Irak, Kosovo, Afghanistan si Iran.Cei care pleaca sunt eligibili pentru un ajutor unic de pana la 3.000 de euro.Oficiali germani din cadrul securitatii declarasera anterior Reuters ca numarul celor deportati dupa ce li s-a respins solicitarea de azil a crescut la 23.800 in perioada ianuarie-noiembrie, fata de 20.900 in tot anul 2015.De asemenea, s-a consemnat si o crestere a numarului de refugiati respinsi la frontiera: 19.720 in primele 11 luni, fata de 8.903 in tot anul trecut.