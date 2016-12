OSCE a fost victima unui atac cibernetic / Un serviciu occidental arata din nou cu degetul spre rusi

"OSCE si-a dat seama la inceputul lui octombrie de un incident important de securitate informatica, care viza compromiterea retelei informatice interne si punand in pericol protectia sa", a declarat Mersiha Causevic, o purtatoare de cuvant a organizatiei cu sediul al Viena, confirmand o informatie publicata de cotidianul francez Le Monde.Atacul nu a intrerupt insa functionarea retelei, a precizat ea, fara a oferi detalii legate de pagubele provocate.Potrivit Le Monde, un serviciu occidental de informatii atribuie atacul grupului de hackeri rusi APT28, cunoscut si ca Sofacy, Pawn Storm, Tsar team sau Fancy Bears.Purtatorul de cuvant al OSCE nu a comentat informatia.OSCE, o instanta de dialog Est-Vest datand din Razboiul Rece, asigura din 2014 o misiune de observare in conflictul din Ucraina.Rusia este in centrul acuzatiilor americane de atacuri cibernetice care au perturbat campania electorala americana. Aceste atacuri ingrijoreaza acum si Berlinul, care a afirmat ca se urmareste perturbarea jocului politic la alegerile parlamentare germane din 2017.