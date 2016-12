John Kerry acuza Israelul ca a demarat un proiect exhaustiv pentru a obtine terenuri in Cisiordania: Solutia celor doua state este pericol grav / Ierusalimul ar trebui sa fie capitala celor doua state

Dar aceasta solutie se afla intr-un "pericol grav", a avertizat Kerry, care urmeaza sa paraseasca acest post in 20 ianuarie, intr-un mare discurs care expune viziunea administratiei presedintelui Barack Obama asupra Orientului Apropiat.Adoptarea de catre ONU a unei rezolutii, vineri, care condamna coloniile israeliene, in conditiile in care SUA nu si-au folosit dreptul de veto si care a infuriat statul evreu "viza prezervarea solutiei celor doua state", a argumentat Kerry.Statu quo-ul in Orientul Apropiat conduce la o "ocupare permanenta", a apreciat seful diplomatiei americane."Asta aparam noi: viitorul Israelului in calitate de stat evreu si democratic, traind in pace si in siguranta alaturi de vecinii sai", a adaugat el.Pentru prima oara din 1979, SUA nu au recurs la dreptul de veto pentru a bloca rezolutia care condamna coloniile israeliene.Inainte de discursul lui Kerry, viitorul presedinte Donald Trump si-a exprimat din nou sprijinul pentru Israel, care intretine relatii foarte tensionate cu administratia Obama.Aceste ralatii nu au impiedicat insa Israelul sa obtina in urma cu cateva saptamani un ajutor militar in valoare de 38 de miliarde de dolari, pentru sase ani.In replica, premierul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat un discurs "partinitor"."Ca si rezolutia Consiliului de Securitate pe care secretarul de Stat a inaintat-o la ONU, discursul sau din aceasta seara a fost partinitor impotriva Israelului", a declarat Netanyahu, intr-un comunicat."Timp de peste o ora a vorbit in mod obsesiv de colonii si de-abia a evocat radacina conflictului, respectiv opozitia palestiniana fata de un stat evreu, indiferent de granitele sale", a adaugat premierul.