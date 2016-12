Donald Trump il acuza pe Barack Obama ca pune obstacole in procesul de tranzitie: Ramai puternic, Israel, 20 ianuarie este foarte aproape

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! ¬ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... ¬ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! ¬ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

"Fac tot posibilul sa ignor numeroasele obstacole si declaratii incendiare ale presedintelui O. Credeam ca tranzitia se va face lin. DAR NU!", a scris miliardarul populist, pe contul lui de Twitter, fara a preciza la ce se refera.La doua zile dupa alegeri, cei doi barbati s-au intalnit in Biroul Oval incercand sa gaseasca un dialog dupa luni de campanie dura, insistand asupra dorintei de a realiza o tranzitie lina.Barack Obama, care va parasi Casa Alba in 20 ianuarie, a afirmat ca este "sigur" ca ar fi castigat un al treilea mandat daca acest lucru i-ar fi fost permis de Constitutie.In alte doua tweeturi, Donald Trump a sustinut din nou Israelul, dupa votul de vineri al ONU care condamna coloniile statului evreu, si inaintea unui discurs al secretarul de Stat John Kerry privind Orientul Apropiat."Nu putem continua sa lasam Israelul sa fie tratat cu un dispret total si cu o asemenea lipsa de respect", a scris miliardarul."Erau obisnuiti sa aiba un mare prieten in Statele Unite, dar nu mai este cazul. Inceputul sfarsitului a fost acest oribil acord cu Iranul si, acum (ONU)! Ramai puternic, Israel, 20 ianuarie este foarte aproape!", a adaugat presedintele ales.Pentru prima oara din 1979, Statele Unite nu au recurs la dreptul de veto la o rezolutie a ONU care condamna coloniile israeliene, provocand furia statului evreu. Abtinerea Americii a permis adoptarea rezolutiei.