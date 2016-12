Politia germana a arestat un presupus complice al lui Anis Amri, principalul suspect in cazul atacului cu camionul de la Targul de Craciun

"Anis Amri avea salvat in telefonul mobil numarul de telefon al acestui cetatean tunisian in varsta de 40 de ani. Investigatiile sugereaza ca el ar putea avea legaturi cu atentatul", a anuntat Parchetul Federal, intr-un comunicat."Ramane sa stabilim daca suspiciunile initiale se vor confirma in cadrul anchetei", se mai arata in comunicat.O perchezitie a avut loc la domiciliul acestui suspect pe data de 26 decembrie.Tunisianul Anis Amri, considerat principalul suspect pentru atacul teorist de la Berlin, a fost impuscat mortal intr-un schimb de focuri la Milano, in noaptea de joi spre vineri.Anis Amri a fost oprit pentru un control in jurul orei 3.00, moment in care a scos pistolul si a tras in agenti. Tunisianul a fost impuscat mortal de un agent in perioada de proba si avand doar noua luni vechime in politie. Agentul a fost ranit la umar. Identitatea lui Amri a fost confirmata de amprente.Ministrul german de Interne, Thomas de Maiziere, anuntase joia trecuta ca Amri este "cu inalta probabilitate" autorul atentatului de la Targul de Craciun din Berlin, de la inceputul saptamanii trecute, soldat cu 12 morti.