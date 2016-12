Turcia si Rusia au convenit asupra unei incetari a focului in Siria (agentia proguvernamentala Anadolu)

Planul vizeaza extinderea la intreaga tara a acordului de incetare a focului instaurat in urma cu doua saptamani la Alep, gratie negocierilor conduse de Moscova si Ankara si care a permis evacuarea civililor din cartierele rebele.Intrebat despre acest subiect, purtatorul de cuvant al Kremlin Dmitri Peskov a afirmat ca nu poate confirma acest acord. Presedintele turc Erdogan, care a sustinut un discurs in cursul diminetii, nu a mentionat nici el acordul.Un responsabil rebel sirian a declarat, din Beirut, sub acoperirea anonimatului, ca detaliile nu au fost inca remise oficial factiunilor rebele si ca nu exista deci inca un acord.Potrivit agentiei Anadolu, Moscova si Ankara vor ca incetarea focului sa intre in vigoare la miezul noptii. La fel ca precedentele acorduri negociate de SUA si Rusia, si acesta ar exclude "gruparile teroriste".In cazul unui succes, acest acord ar urma sa fie baza negocierilor politice intre regim si opozitie pe care Moscova si Ankara vor sa le organizeze in ianuarie la Astana, in Kazahstan, potrivit Anadolu.O noua reuniune intre reprezentanti rusi, turci si ai opozitiei siriene ar urma sa aiba loc joi in capitala turca, potrivit televiziunii Al-Jazeera.Rusia si Moscova sunt foarte active in conflictul sirian, unde sustin insa parti adverse: Ankara sprijina rebelii in timp ce Moscova, ca si Iranul, sustine regimul din Damasc.Dar cele doua tari s-au angajat intr-o cooperare stransa in Siria in ultimele luni.Precedentele acorduri de incetare a focului in Siria, negociate de Washington si Moscova, eu esuat rapid.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat luni unul dintre cele mai virulente atacuri impotriva politicilor occidentale in Siria.Acesta a acuzat Occidentul ca sustine, pe langa militiile kurde pe care Turcia le considera teroriste, gruparea jihadista Stat Islamic.Recep Tayyip Erdogan a reprosat Occidentului ca nu sustine operatiunile militare demarate de armata turca in nordul Siriei si care sufera pierderi din ce in ce mai numeroase un ultimele saptamani.Conflictul sirian s-a soldat cu peste 310.000 de morti din 2011.Miercuri dimineata, 22 de civili, dintre care zece copii, au murit in urma unor raiduri ale unor avioane neidentificate asupra unei localitati controlate de SI in estul Siriei, in provincia Deir Ezzor, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului.