Inca o moarte suspecta la varful puterii din Rusia: un fost general FSB, sef in gigantul petrolier Rosneft, gasit mort in masina

Anterior, presa locala semnalase ca trupul neinsufletit al lui Oleg Erovinkin, in varsta de 61 de ani, a fost gasit intr-o masina in centrul Moscovei.O sursa a declarat, de asemenea, ca trupul neinsufletit al lui Oleg Erovinkin "a fost gasit intr-un Lexus negru pe Kitaygorodskiy (un bulevard din centrul Moscovei). Potrivit anchetei preliminare, el a suferit un atac de cord brusc."Trupul neinsufletit al lui Erovinkin a fost trimis la morga FSB.O investigatie ampla a fost declansata in zona in care a fost gasit fara viata Oleg Erovinkin.