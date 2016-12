Atentatele teroriste care au marcat Europa in anul 2016

Amenintarea terorista reprezentata de reteaua terorista Stat Islamic (SI) a continuat sa se transforme dintr-o amenintare incerta, in mare masura limitata la Orientul Mijlociu, intr-una dintre cele mai mari provocari globale de securitate de dupa Razboiului Rece. Din Siria si Irak, unde a proclamat un califat, organizatia fundamentalista sunnita a lansat sau inspirat atacuri teroriste majore impotriva unor tinte indepartate din Europa si SUA.In prima luna a anului, 12 turisti germani si un cetatean din Peru si-au pierdut viata in urma unui atentat sinucigas comis pe data de. Atentatul nu a fost revendicat, insa autoritatile turce suspecteaza ca a fost pus la cale de Stat Islamic.Un nou atac terorist a avut loc la, soldat cu decesul a trei turisti israelieni si a unui iranian si ranirea altor 32 de persoane. Atentatul a vizat o piata frecventata de turisti si a fost atribuit miltantilor SI.In dimineata zilei de, a fost scena a trei atacuri sinucigase coordonate, dintre care doua la aeroportul orasului, iar unul la statia de metrou Maelbeek, in apropiere de sediul UE. Atenatatul s-a soldat cu 32 de morti si 340 de raniti si a fost cel mai sangeros atac terorist din istoria Belgiei.In martie, Stat Islamic ameninta ca va ataca toate statele "cruciate" care participa la coalitia antiterorista implicata in operatiuni in Siria si Irak. "Le promitem tarilor cruciate care s-au aliat impotriva Statului Islamic zile si mai sumbre, ca reactie la agresiunea contra noastra", transmitea organizatia terorista in mesajul de revendicare a atentatelor de la Bruxelles.Un cetatean german in varsta de 27 de ani, originar din Hessen, a atacat cu un cutit patru persoane, pe data de, situata la periferia estica a orasului Munchen. O persoana a murit, iar trei au fost ranite in incident. Autoritatile au declarat ca autorul atacului este dependent de droguri si alcool si sufera de probleme psihice. Ancheta nu a relevat existenta unor legaturi intre acesta si vreo organizatie terorista.Pe data de, un simpatizant al Stat Islamic a deschis focul in interiorul unui, Florida, ucigand 49 de persoane, inainte de a fi impuscat mortal de politie. Stat Islamic a revendicat atentatul de la Orlando, acesta fiind cel mai sangeros atac terorist petrecut in SUA dupa 11 septembrie 2001.Pe, un alt simpatizant al SI l-a, dupa care s-a baricadat in locuinta acestuia din Magnanville, in apropiere de Paris, unde a ucis-o si pe sotia politistului, fiind ulterior impuscat mortal de fortele antiteroriste. In casa se afla si un copil de trei ani care a scapat nevatamat.La, in urma caruia au decedat 48 de persoane, iar peste 230 au fost ranite. Atentatul, comis pe data de 28 iunie, nu a fost revendicat, insa autoritatile turce suspecteaza ca atacatorii actionau in numele SI.Insa apogeul valului de atacuri teroriste care a lovit Europa in cursul anului 2016 a fost consemnat inPe, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunisian radicalizatcare asistau la un spectacol de artificii. Barbatul a tras focuri de arma asupra multimii in timp ce conducea camionul, fiind in cele din urma impuscat mortal de politie. Atacul s-a soldat cu decesul a 86 de persoane, inclusiv copii, si peste 400 de raniti.Reteaua SI a transmis un mesaj prin care saluta masacrul de la Nisa, precizand ca a fost comis de "un soldat" al organizatiei teroriste, cel mai probabil un simpatizant al acesteia.Pea atacat pasagerii cu un topor si cu un cutit, intr-un, in centrul Germaniei. In urma atacului au fost raniti cinci oameni, iar atacatorul a fost impuscat mortal de politie. Stat Islamic a revendicat atacul, iar ancheta a relevat ca azilantul comunicase inaintea atacului cu un terorist din Arabia Saudita.Un tanar german de origine iraniana, aparent inspirat de masacrul comis la Oslo, in 2011, de un militant de extrema-dreapta,, pe data de. Adolescentul in varsta de 18 ani s-a sinucis dupa ce a impuscat mortal noua persoane si a ranit alte 21.Autorul atacului comis la Munchen nu pare sa fi avut legaturi cu organizatii teroriste islamiste, ci probabil avea probleme psihice.Cu exact cinci ani in urma, un extremist de dreapta, Anders Behring Breivik, a omorat 77 de persoane, la Oslo, pentru ca se opunea imigratiei si multiculturalismului. In acest context, anchetatorii germani cred ca exista legaturi "evidente" intre cele doua atacuri., in fata unui, dupa ce anterior incercase fara succes sa intre la un concert in aer liber. Barbatul a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite in acest atac terorist, ce a fost revendicat de SI.Doua zile mai tarziu, pe, in regiunea franceza Normandia, unde au ucis un preot, iar alti trei ostatici au fost raniti, unul fiind in stare grava. Cei doi teroristi au fost impuscati mortal de fortele speciale. Atacul a fost revendicat de reteaua terorista SI.In semn de solidaritate, sute de membri ai comunitatii musulmane din Franta au participat la slujbele de duminica in bisericile de pe tot cuprinsul tarii, la cinci zile dupa ce doi tineri de religie musulmana au comis atentatul de la biserica din Normandia.In primele sapte luni ale anului 2016, in vestul Europei, s-a inregistrat al doilea cel mai ridicat numar de decese in urma unor atacuri teroriste dupa 1980, insa bilantul din Europa nu reprezinta decat o mica parte din totalul mondial al victimelor terorismului, potrivit unui studiu realizat de BBC in colaborare cu un grup de cercetatori de la Universitatea din MarylandStudiul releva faptul ca numai 6% din decesele cauzate de terorism la nivel mondial in luna iulie 2016 au fost in Europa de Vest, cele mai mai multe atacuri fiind in tari precum Irak, Siria, Afganistan si Nigeria.Pea lovit intentionat cu camioneta si a atacat cu un cutit un grup de persoane in, ranind 11 persoane, inainte de a fi impuscat mortal de politie. Ancheta nu a descoperit vreo legatura directa a autorului atacului cu vreo organizatie terorista, insa acesta era simpatizant al SI, care de altfel a revendicat atentatul.La inceputul lunii decembrie, Agentia europeana a politiei, Europol, a avertizat ca reteaua terorista Stat Islamic intentioneaza sa comita noi atentate de amploare in Uniunea Europeana, fiind vizate tarile care participa la coalitia antiterorista coordonata de Statele Unite.Tot in ultima luna a anului, politia germana a dezvaluit faptul ca unamplasat in zona unui targ de Craciun din orasul Ludwigshafen in vestul Germaniei si ulterior a pus o bomba in apropierea primariei orasului. Nimeni nu a fost ranit in urma celor doua incidente. Potrivit surselor judiciare si de securitate, baiatul ar fi fost "puternic radicalizat" si ar fi fost instruit de un membru al Stat Islamic.Ultimul incident terorist major in Europa a avut loc pe data de, cand cel putin 12 persoane au murit, iar alte 48 au fost ranite in atacul cu camion comis la un. Reteaua terorista SI, a revendicat atacul terorist, in mesajul transmis de aceasta se afirma ca "este un act de razbunare pentru atacurile din Siria".Presupusul autor al atentatului de la Berlin a fost impuscat mortal de politie, patru zile mai tarziu, la Milano.Totusi, in pofida temerilor starnite de valul de atentate care a insangerat Europa in cursul acestui an, cercetatorii care studiaza fenomenul terorismului avertizeaza impotriva supraestimarii pericolului.Cercetatorii au subliniat faptul ca, in trecut, mai ales in perioada anilor '70, vestul Europei a fost scena unor atacuri teroriste chiar mai sangeroase, comise de separatistii basci, militantii Armatei Republicane Irlandeze (IRA) sau de diverse grupari de extrema stanga sau dreapta."Asadar, cred ca este o greseala sa uitam despre asta si sa presupunem ca suntem intr-o spirala a declinului fara sfarsit, cand cu siguranta nu este cazul de asa ceva", a avertizat Dr. Erin Miller, managerul bazei de date globale asupra terorismului (Global Terrorism Database) de la Universitatea Maryland.Profesorul Steven Pinker de la Universitatea Harvard, autorul cartii Ingerii mai buni ai firii noastre: Cum a scazut violenta (The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined), in care studiaza evolutia violentei de-a lungul istoriei, spune ca oamenii sunt in mod disproportionat infricosati de terorism."Cu toata teama pe care terorismul o genereaza, este aproape sigur ca vom muri din alte cauze", explica Pinker ."Dar scopul este acela de genera multa de notorietate. Nu putem ignora carnagiile, iar teroristii stiu asta.""Asadar, avem o multime de publicitate generata de aceste atacuri oribile, dar care ucid doar o fractiune din numarul de persoane care mor in urma cazaturilor, inecate, sau in altercatiile din baruri", concluzioneaza Pinker.