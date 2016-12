Cuba interzice locurile si monumentele cu numele lui Fidel Castro

Adoptata in unanimitate la propunerea Consiliului de Stat prezidat de Raul Castro, legea interzice folosirea numelui lui Fidel "pentru a boteza institutii, piete, parcuri, sosele, strazi sau alte locuri publice, precum si orice tip de decoratie, recunostinta sau titlu onorific".Figura lui "El Comandante", decedat pe 25 noiembrie la 90 de ani, nu va mai putea servi "pentru a ridica monumente, busturi, statui, monede comemorative sau alte forme similare de omagiu", adauga textul, potrivit presei cubaneze.Numele lui Fidel Castro, figura marcanta a comunismului, nu va putea fi utilizat "in scopuri comerciale sau publicitare".Raul Castro, succesorul fratelui sau in 2006, a fost cel care, la inceputul lui decembrie, a subliniat, cu cateva ore inainte de funeraliile lui Fidel, ca acesta "a respins orice manifestare a cultului personalitatii (...) pana in ultimele ore ale vietii sale".Cu toate acestea, legea prevede unele exceptii, ca folosirea numelui lui Fidel Castro pentru a boteza o institutie ce ar fi dedicata exclusiv studiului "inestimabilei sale traiectorii in istoria" Cubei, au precizat mass-media cubaneze.De asemenea, un artist va putea sa se inspire din figura lui Fidel pentru a crea o opera, iar in actiunile publice, centre de munca si de studii si institutii militare cubaneze, imaginea sa va putea fi reprezentata, asa cum este cazul in prezent.Presa oficiala nu a precizat care vor fi pedepsele pentru incalcarea noilor reglementari, mai scrie AFP.