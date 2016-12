Blocarea flapsurilor, principala ipoteza in cazul avionului rus prabusit in Marea Neagra

Cele trei inregistratoare de bord, asa-numitele cutii negre, au fost scoase marti dupa-amiaza din Marea Neagra, au declarat oficiali rusi. Ministerul rus al Apararii anuntase gasirea unei singure cutii negre.Site-ul de stiri Life.ru a prezentat ultima conversatie dintre pilotul si copilotul avionului Tupolev Tu-154: "Nu merg flapsurile... Comandante, ne prabusim...", este, potrivit unor surse, ultima afirmatie inregistrata a copilotului.Autoritatile ruse nu au difuzat stenograma conversatiei intre piloti.Surse citate de agentia de presa Interfax au confirmat ca ancheta se concentreaza pe o problema la flapsurile aripilor.Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a transmis marti ca nu exista indicii care sa sustina ipoteza unui act terorist. "Principalele ipoteze sunt: motorul lovit de un obiect in zbor, carburant neconform care a generat oprirea motoarelor, eroare de pilotaj sau defectiune tehnica", a transmis FSB.Un avion militar rus de tip Tupolev Tu-154 s-a prabusit duminica dimineata in Marea Neagra. Avionul decolase de la Soci si a disparut de pe ecranele radarelor dupa circa 20 de minute. Avionul facuse escala la Soci pentru realimentare, dupa decolarea initiala de pe Aerodromul Skalovski, situat in apropiere de Moscova, in drumul spre Latakia (Siria). La bord erau 92 de persoane, dintre care 83 de pasageri, in principal membri ai Orchestrei militare Aleksandrov, care urma sa concerteze de sarbatori in baza militara rusa Hmeymim (Siria), si jurnalisti. Nu exista supravietuitori.