Richard Adams, autorul best-seller-ului "Watership Down" a murit la varsta de 96 de ani

Adams, citind din Watership Down in 2008

Povestea iepurasilor curajosi care pornesc in cautarea sigurantei a fost respinsa, la inceput, de catre editori importanti. Insa, aventurile lui Hazel si Fiver s-au dovedit a alcatui un best-seller, cartea fiind considerata, in prezent, un clasic.Transformata si intr-o animatie de succes, Watership Down a castigat Carnegie Medal si Guardian Children's Fiction Award.Richard Adams a scris multe alte romane despre copilarie si tinerete, precum si despre perioada in care a servit armata in timpul razboiului.