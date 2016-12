VIDEO Rusia: Doua camioane calca in mod repetat, intentionat, un urs

Imaginile arata doua camioane, folosite in mod curent de companiile miniere sau petroliere pentru a circula in conditii extreme, urmarind un urs, care se deplaseaza cu greutate prin zapada.Un barbat se aude strigand "Zdrobeste-l! Zdrobeste-l!" si scoate un strigat de bucurie cand rotile unei masini trec peste animal. Dupa ce rotile camioanelor trec in mai multe randuri peste urs, barbatii se aud strigand "E inca in viata" si dupa aceea lovesc ursul, prins sub masina, cu o tija de metal.Imaginile au fost publicate luni pe internet si au fost preluate de toata presa din Rusia.Politia din Iakutsia, o regiune a extremului orient rusesc, a anuntat deschiderea unei anchete.Ursii care nu reusesc sa gaseasca un adapost pentru a hiberna pot deveni periculosi si sunt adesea ucisi de autoritati daca se afla in apropiere de localitati.Anul trecut, o inregistrare video care arata muncitori intr-o baza militara din Arctica aruncand o petarda ascunsa in mancare unui urs polar, care se tavaleste pe jos de durere, a starnit indignare in intreaga lume.