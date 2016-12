Rusia a inaugurat o conducta de gaze spre Crimeea

"Este un nou pas catre dezvoltarea pe termen lung a Crimeii", a afirmat Putin, care a participat la ceremonia de inaugurare prin intermediul unei videoconferinte.Intrarea in exploatare a conductei cu o lungime de 358,7 kilometri, care porneste din regiunea Krasnodar si ajunge in Crimeea, va asigura livrarea constanta a gazelor naturale pentru toate tipurile de consumatori.Conducta include doua tronsoane care traverseaza lacul Tuzla si stramtoarea Keri, dintre Marea Neagra si Marea Azov, precum si un altul catre Simferopol, care are o lungime de 27,3 kilometri.Putin a anuntat finalizarea lucrarilor de conectare la infrastructura de transport al gazelor a Crimeii in timpul conferintei de presa pe care a sustinut-o pe 23 decembrie.Moscova mai construieste un pod rutier si feroviar catre Crimeea, iar in acest an a finalizat lucrari la reteaua de electricitate.