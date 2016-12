UPDATE Moscova spune ca guvernul sirian discuta cu opozitia inainte de negocierile ce vor avea loc in Kazahstan / O parte a opozitiei siriene neaga informatia

UPDATE 12.37 O organizatie de opozitie siriana afirma ca nu are cunostinta de discutiile despre care Moscova spune ca au loc intre guvernul sirian si opozitie.Lavrov nu a precizat unde sunt tinute actualele discutii.O organizatie de opozitie siriana, ce grupeaza oponenti politici si militari ai presedintelui Bashar al-Assad afirma ca nu are cunostinta de discutiile despre care Moscova spune ca au loc intre guvernul sirian si opozitie. “Noi, cei din Inaltul Comitet pentru Negociere (HNC) nu avem cu siguranta nicio legatura cu aceasta chestiune”, a spus George Sabra, membru HNC.Potrivit lui Vladimir Putin, Rusia, Iran, Turcia si presedintele sirian Bashar al-Assad au convenit ca Astana ar trebui sa fie gazda negocierilor siriene de pace.Ministrul de externe adjunct de la Moscova, Gennady Gatilov, a spus vineri ca se asteapta ca noi negocieri de pace privind Siria, sprijinite de Rusia Turcia si Iran, sa aiba loc la mijlocul lunii ianuarie.Gatilov a spus ca discutiile ce vor avea loc in Kazahstan se vor axa pe ce este nevoie pentru a fi realizat un armistitiu in toata Siria.