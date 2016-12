Prima decizie a noului presedinte al R. Moldova, demiterea ministrului apararii: A cochetat cu NATO stiind foarte bine ca suntem o tara neutra

Dodon a fost investit in functia de sef al statului moldovean vineri. Anterior, el anuntase ca demiterea lui Salaru va fi primul lucru pe care il va face ca presedinte, urmatorul fiind retragerea cetateniei lui Traian Basescu. Marti seara el a spus ca fostul presedinte roman va ramane fara cetatenia moldoveana pana la Revelion. "Citeva minute in urma am semnat decretul privind demisia din functie a ministrului de faima proasta Salaru", scrie Dodon pe pagina sa de Facebook."Reamintesc ca acest ministru este cel care a cochetat cu NATO stiind foarte bine ca sintem o tara neutra conform Constitutiei Republicii Moldova, a favorizat si a stat in avangarda aparitiei tehnicii militare americane in Piata Marii Adunari Nationale de Ziua Victoriei, care nu poate fi calificata altfel decit o provocare. A pledat si pledeaza deschis pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. A disponibilizat numerosi profesionisti din sistemul de aparare si securitate de stat, inlocuindu-i cu persoane apropiate Partidului Liberal si ideologiei unioniste", acuza noul sef de stat de la Chisinau, un pro-rus declarat.Partidul Liberal, condus de Mihai Ghimpu, i-a retras sprijinul politic lui Anatol Salaru, acuzandu-l ca pregatea o lovitura de partid, noteaza Deschide.md . La randul sau, Salaru a declarat ca a cerut demisia lui Ghimpu cu scopul de initia o reforma a liberalilor si de a salva partidul de la sinucidere politica.