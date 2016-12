Israelul spune ca Obama a orchestrat rezolutia ONU impotriva colonizarii din Cisiordania si ameninta ca ii va furniza lui Trump dovezile in acest sens

Ultimele declaratii vin la o zi dupa ce Dan Shapiro, ambasadorul american in Israel a fost convocat de Netanyahu pentru a explica de ce SUA nu si-au folosit dreptul de veto si au preferat sa se abtina.Afirmatiile au aparut in interviuri date luni de aliati apropiati ai lui Netanyahu in media americana dupa ce administratia Obama a negat in termeni categorici acuzatiile facute chiar de Netanyahu.David Keyes, un purtator de cuvant al lui Netanyahu a spus pentru Fox News ca mai multe surse, inclusiv arabe, au informat Ierusalimul de presupusa implicare a lui Obama in promovarea rezolutiei.“Avem informatii de netagaduit din surse internationale si din lumea araba ca a fost vorba de o actiune deliberata a Statelor Unite si ca, de fapt, ei au ajutat la crearea rezolutiei de la inceput”, a spus Keyes.Mai mult, controversatul ambasador israelian la Washington, Ron Dermer a sugerat ca s-au adunat dovezi ce vor fi prezentate viitoarei administratii Trump.Potrivit lui Dermer, nu numai ca SUA nu au fost de partea Israelului ci “a fost in spatele acestui atac concertat impotriva Israelului la ONU”.Luni, pe Twitter, Trump si-a manifestat nemultumirea fata de ONU, spunand ca este “doar un club pentru ca unele persoane sa se intalneasca, sa vorbeasca si sa se distreze”.Israelul va revizui relatiile cu Natiunile Unite, iar finantarea institutiilor ONU va fi suspendata, a avertizat premierul Benjamin Netanyahu, care a decis convocarea, duminica, a ambasadorilor tarilor ce au votat in favoarea rezolutiei anticolonizare. "Israelul respinge aceasta rezolutie antiisraeliana rusinoasa a Natiunilor Unite si nu se va conforma" , se afirma intr-un comunicat de sambata al biroului premierului israelian."In conditiile in care Consiliul de Securitate al ONU nu face nimic pentru a opri masacrul a jumatate de milion de persoane in Siria, el se raliaza impotriva singurei democratii adevarate din Orientul Mijlociu, Israelul, si numeste zidul de vest (Zidul Plangerii) 'teritoriu ocupat' ", se mentioneaza in comunicat. Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a aprobat vineri seara o rezolutie prin care se solicita liderilor israelieni sa puna capat construirii ilegale de colonii evreiesti in Teritoriile Palestiniene, dupa ce Statele Unite au refuzat sa blocheze prin veto rezolutia.Reprezentantii din Noua Zeelanda, Malaezia, Venezuela si Senegal au inaintat rezolutia pe agenda Consiliului de Securitate al ONU, la doar o zi dupa ce egiptenii au retras textul rezolutiei la presiunea Israelului si a republicanului Donald Trump. Acesta din urma a solicitat ambasadoarei americane sa blocheze prin veto rezolutia.Rezolutia a trecut cu 14 voturi "in favoare" si a fost intampinata cu ropote de aplauze, dupa ce ambasadoarea americana s-a abtinut de la vot.Este prima rezolutie din ultimii opt ani adoptata de Consiliul de Securitate cu privire la relatia complicata dintre Israel si Palestina.