Tragedia aviatica din Columbia. Aparatul care s-a prabusit nu avea combustibil suficient (ancheta). Pilotii au cerut permisiune de aterizare prea tarziu

Piloti "erau constienti de faptul ca era limitat combustibilul pe care le aveau, care nu era nici adecvat, nici suficient", a declarat secretarul securitatii Aviatiei Civile columbiene, colonelul Freddy Bonilla, la o conferinta de presa.Cu toate acestea, ei nu au informat autoritatile aviatice din Columbia ca aeronava se confrunta cu o situatie de urgenta decat cu sapte minute inainte de impactul cu un munte din apropierea Medellin (vestul tarii), la 28 noiembrie.Pilotul si co-pilotul s-au gandit sa aterizeze la Bogota sau Leticia (sud), ca urmare a "combustibilului limitat", dar nu au facut nicio astfel de cerere, mai spune sursa citata."Pana in prezent nu avem nicio dovada ca un factor tehnic a provocat accidentul, totul este legat de un factor uman si de management", a spus el, adaugand ca excesul de greutate de aproape 500 kg, nu a fost "decisiv" in accident.Potrivit lui Aviatiei Civile, la ora locala 09:49 28 noiembrie (02:49 GMT 29 noiembrie) pilotii cer sa aterizeze din cauza unei potentiale probleme de combustibil si controlorul de trafic aerian al aeroportului Jose Maria Cordova din Rionegro, da "calea cea mai directa si imediata."Dar aparatul incepe coborarea fara permisiune suplimentara, in timp ce un avion al transportatorului columbian Avianca este faza de aterizare, iar altele sunt deja in zona.La sase minute inainte de accident, la 21:53, unul dintre motoarele se opreste. Trei minute mai tarziu, niciun motor nu mai functioneaza.La 21:57, echipajul a declarat stare de urgenta din cauza unei "black-out total" si a lipsei de combustibil. Dispare de pe radar. Un minut mai tarziu, el a cerut sa aterizeze si coboara la aproximativ 1.000 de picioare sub altitudinea minima necesara pentru zona.