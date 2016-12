Partenerul lui George Michael face primele declaratii dupa decesul superstarului. Cantaretul ar fi fost dependent de heroina

Fadi Fawaz, hair stylist al celebritatilor si partener al lui George Michael la momentul decesului superstarului, a facut primele declaratii in presa pentru The Daily Telegraph.Fawaz afirma ca George Michael a murit singur, iar el a fost acela care i-a gasit trupul neinsufletit in resedinta din Oxfordshire, in dimineata zilei de 25 decembrie 2016.Cuplul planificase sa-si petreaca ziua impreuna, relateaza Fadi Fawaz pentru The Telegraph."Totul a fost foarte complicat in ultimul timp, dar George astepta Craciunul si eu la fel. Acum totul e ruinat. As vrea ca oamenii sa si-l aminteasca asa cum era - era un om frumos".Totusi, excesele si stilul de viata hedonist din ultimii ani l-au transformat pe George Michael. The Telegraph informeaza ca in ultimii anii starul s-ar fi confruntat cu o dependenta de heroina de care nu putea scapa. O sursa a dezvaluit pentru The Telegraph ca George Michael fusese tratat in spital pentru o supradoza.Sursa a declarat pentru The Daily Telegraph: "A fost dus de mai multe ori la Urgente. Folosea heroina. E uimitor ca a rezistat atat de mult".Problemele cardiace - posibila cauza a mortii, potrivit managerului sau, Michael Lipman - sunt comune printre dependentii de heroina.