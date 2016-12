Polonezul al carui TIR a fost folosit in atacul de la Berlin a fost impuscat in cap inainte de atentat (presa)

Lukasz Urban a fost gasit mort pe scaunul pasagerului in camionul cu care teroristul Anis Amri a patruns in multimea de la targul de Craciun, ucigand 12 persoane si ranind 48.Conform unor informatii aparute in presa, teroristul ar fi sechestrat camionul si l-ar fi obligat pe soferul polonez sa ramana pe locul din dreapta, amenintandu-l cu un pistol. Dar in momentul in care atacatorul tunisian a directionat vehiculul catre multime, polonezul ar fi incercat sa preia controlul camionului si astfel l-a deviat de la traiectoria initiala. In acel moment, teroristul l-a impuscat mortal.Informatii date publicitatii de cotidianul Bild contureaza insa un alt scenariu. Publicatia germana citeaza raportul facut de medicii care au realizat autopsia lui Lukasz Urban. In document se arata ca Urban a fost impuscat in cap in data de 19 decembrie, intre 16:30 si 17:30, ora Germaniei. Atacul din piata de Craciun a avut loc in jurul orei locale 20:00.Legistii au estimat ca "este posibil" ca Urban sa mai fi fost, totusi, in viata atunci cand tunisianul Anis Amri a intrat cu camionul in multimea care venise la targ, puncteaza Bild. O petitie a fost lansata luni in Germania pentru decorarea postuma a soferului polonez cu cea mai inalta distinctie civila a tarii, Crucea Federala a Meritului.