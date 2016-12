Ucraina il convoaca pe ambasadorul Israelului, dupa ce Netanyahu a anulat o vizita a premierului ucrainean

Convocarea ambasadorului Eli Belotserkovsky este cel mai recent demers diplomatic dupa ce Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a adoptat, vineri, o rezolutie in care condamna activitatile de colonizare derulate de Israel si in care se cere incetarea acestui proces.Premierul ucrainean Volodimir Groisman ar fi trebuit sa se afle, miercuri, in Israel, dar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anulat vizita dupa ce Ucraina a votat in favoarea rezolutiei ONU. Duminica, autoritatile ucrainene remisesera un comunicat in care se arata ca, in ciuda votului, regimul de la Kiev vrea sa mentina relatia cu Israelul.Dupa votul din Consiliul de Securitate, Benjamin Netanyahu a luat o serie de masuri in replica la ceea ce a numit o rezolutie "absurda" si "rusinoasa". Duminica, in ziua de Craciun, ministerul israelian de Externe i-a convocat pe ambasadorii celor 14 tari care au votat in favoarea rezolutiei. A fost chemat inclusiv ambasadorul american Dan Shapiro, a carui tara nu si-a exercitat dreptul la veto si a permis, astfel, adoptarea documentului.De asemenea, Netanyahu a anulat o intalnire pe care urma sa o aiba cu premierul britanic Theresa May luna viitoare, in marja summit-lui de la Davos. Actiunile lui Netanyahu, inclusiv solicitarea ca MAE israelian sa reevalueze relatiile cu institutiile ONU, au atras critici din partea Opozitiei.