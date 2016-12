O eroare umana a dus la prabusirea avionului care ii transporta pe fotbalistii echipei braziliene Chapecoense (autoritati)

Aeronava operata de compania LaMia, cu sediul in Bolivia, s-a prabusit intr-o zona impadurita din apropiere de Medellin, provocand moartea a 71 de persoane. Pilotul nu a efectuat realimentarea si nu a anuntat decat prea tarziu problemele pe care nivelul redus de combustibil le provocase motoarelor, a spus colonelul Freddy Bonilla, secretarul autoritatii columbiene pentru siguranta zborurilor."Nu factorii tehnici au determinat accidentul, totul a implicat erori umane, plus factori ce tin de managementul companiei si de modul in care autoritatile din Bolivia organizeaza planurile de zbor. Autoritatea aviatica din Bolivia a acceptat conditiile prezentate in planul de zbor, conditii ce erau inacceptabile", a spus Bonilla.Oficialul columbian a spus ca avionul nu fusese realimentat, depasise cu aproape 400 de kilograme limita de incarcatura admisa si nu avea certificarea necesara pentru a zbura la altitudinea la care s-a aflat pe durata calatoriei, se mai arata in raportul oficialilor de la Bogota.Concluziile preliminare ale anchetatorilor columbieni sunt similare celor formulate de oficialii bolivieni. Saptamana trecuta, autoritatile din La Paz au comunicat ca firma LaMia si pilotul sunt direct raspunzatori pentru tragedie. Pilotul Miguel Quiroga, care a murit in accidentul produs in Columbia, era si co-proprietar al companiei. Presedintele executiv Gustavo Vargas Gamboa a fost arestat luna trecuta si va fi judecat pentru ucidere din culpa, acuzatie pe care o neaga. Fiul sau, Gustavo Vargas Villegas, fost oficial in cadrul autoritatii aeronautice din Bolivia, va fi, si el, in boxa acuzatilor.Nu se stie, deocamdata, unde se afla alti doi acuzati: Marco Antonio Rocha Benegas, co-proprietar LaMia, si controlorul de trafic Celia Castedo.