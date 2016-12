Turcia trimite 500 de trupe de elita la Al-Bab, fief al Statului Islamic in Siria, si cere coalitiei internationale sa sustina operatiunea

"In ceea ce priveste operatiunea de la Al-Bab, coalitia internationala trebuie sa asume responsabilitatea, mai ales in materie de sprijin aerian", a afirmat Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant al presedintelui Erdogan.Armata turca a trimis 500 de trupe de elita din fortele speciale in Siria in orasul Al Bab din nordul Siriei, fief al gruparii jihadiste Statul Islamic.Turcia are aproximativ 1.100 de soldati in zona Al Bab.