Un sofer roman a povestit politiei ca l-a ajutat, fara sa stie, pe teroristul Anis Amri

Romanul l-a intalnit pe Anis Amri miercuri, la ora 22:45, pe autostrada 20 din Franta, intre localitatile Limoges si Brive-la-Gaillarde.Dupa ce si-a dat seama ca barbatul pe care l-a ghidat este cautat si considerat principalul suspect pentru atacul de la Berlin, romanul a anuntat politia. El este convins ca barbatul cu care a stat de vorba este Anis Amri.Tunisianul Anis Amri, suspectat pentru atacul teorist de la Berlin, a fost impuscat mortal intr-un schimb de focuri la Milano, in noaptea de joi spre vineri.Anis Amri a fost oprit pentru un control in jurul orei 3.00, moment in care a scos pistolul si a tras in agenti.Tunisianul a fost impuscat mortal de un agent in perioada de proba si avand doar noua luni vechime in politie. Agentul a fost ranit la umar. Identitatea lui Amri a fost confirmata de amprente.Ministrul german de Interne, Thomas de Maiziere, anuntase joia trecuta ca Amri este "cu inalta probabilitate" autorul atentatului de la Targul de Craciun din Berlin, soldat cu 12 morti.