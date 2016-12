LIVE TEXT Avionul rus prabusit in Marea Neagra. Defectiune tehnica sau o eroare umana, NU terorismul, sunt principalele ipoteze (ministrul rus al Transporturilor). Aparatul fusese verificat ultima data in septembrie anul acesta

Pilotul aparatului era un om excelent, cu experienta, avea peste 3 000 de ore de zbor, a mai spus sursa citata.Aparatul TU-154 prabusit duminica peste Marea Neagra in apropierea Soci, era in stare tehnica buna, inainte de decolare a declarat Serghei Bainetov, seful serviciului pentru siguranta zborului din cadrul Fortelor aeriene ruse, citat de agentia Tass."Avionul era in stare tehnica buna. Cele mai recente lucrari de intretinere au fost efectuate in septembrie 2016", a declarat el, adaugand ca pilotul comandant Roman Volkov a mai zburat pe aceasta ruta cel putin o data.Avionul a disparut de pe radar duminica, la doua minute dupa decolarea de pe aeroportul Adler din Soci la ora locala 05:25 (02:25 GMT) cu destinatia Latakia din Siria, a declarat ministerul Apararii. Zborul venea de la Moscova si aterizase la Soci pentru realimentare.Transporta 92 de persoane, inclusiv membri ai faimosului ansamblu Alexandrov, care mergea sa cante de sarbatori pentru trupele rusesti din Siria.