Avionul militar rus prabusit in Marea Neagra. Imense operatiuni de cautare. Rusia e luni in doliu national

Avionul Tu-154 - care transporta soldati, membri ai unui ansamblu renumit de muzica armata si reporteri - se indrepta spre Siria.Toti cei aflati la bord ar fi murit in urma accidentului de duminica. Luni a fost declarata zi de doliu national in Rusia.Echipele de cautare - inclusiv 109 scafandri - au lucrat toata noaptea de duminica spre luni, a spus oficialii rusi citati de BBCNews.Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Maj Gen Konashenkov declarase ca operatiunea va continua "non-stop". El a adaugat ca spoturi luminoase puternice sunt folosite pentru a cauta resturile avionului.Oficialii au declarat ca s-au axat pe o zona de 10,5 km patrati, chiar in largul coastei."Fragmente ale avionului Tu-154 al ministerului Apararii rus s-au gasit 1.5 km. de coasta Marii Negre a orasului Soci, la o adancime de 50 m pana la 70 m", a anuntat ministerul Apararii.Duminica devreme, 11 cadavre fusesera recuperate.Intrebat de reporteri daca s-ar putea sa fi fost un atac terorist, ministrul rus al Transporturilor, Maksim Sokolov a declarat anchetatorii i-au in calcul "un intreg spectru¬ de posibile cauze ale accidentului.Dar, a subliniat faptul ca e prea devreme pentru orice concluzii.Avionul a disparut de pe radar, la doua minute dupa decolarea de pe aeroportul Adler din Soci la ora locala 05:25 (02:25 GMT) cu destinatia Latakia din Siria, a declarat ministerul Apararii.Zborul venea de la Moscova si aterizase la Soci pentru realimentare.Transporta 92 de persoane, inclusiv membri ai faimosului ansamblu Alexandrov, care mergea sa cante de sarbatori pentru trupele rusesti din Siria.