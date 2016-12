Seria neagra a accidentelor in care a fost implicat avionul rusesc Tupolev 154

Modelul Tu-154 pare este asemanator modelului Boeing 727 si a fost unul dintre cele mai utilizate avioane in tarile din blocul comunist. Are o lungime de 47,9 metri, o inaltime de 11, 4 metri si o latime de 37,55 metri, Tupolev poate transporta intre 155-180 de persoane la o viteza de croaziera de 850 de km-ora si la o altitudine de 11.000 de km, cu o raza de actiune de 4.000 de km.Avioanele Tupolev 154 au fost implicate in 7 accidentele in ultimii 15 ani.* La, un Tupolev 154B al companiei Koravia, cu 116 pasageri si 8 membri ai echipajului la bord, a luat foc in timp ce rula pe pista aeroportului din Surgut, nord-estul regiunii Ural. trei persoane au murit, iar 40 au fost ranite. Modelul B al Tu-154 a fost temporar interzis.* Laun Tupolev Tu-154 s-a prabusit in urma unei pene de motor pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Doi pasageri au murit si zeci au fost raniti. Pana de motor a survenit la altitudine de 9.00 de metri, la putin timp dupa decolarea de pe un alt aeroport din capitala rusa.* La, seful statului polonez Lech Kaczynski si mai multi oficiali ai Poloniei au murit intr-un accident care a implicat acelasi model de avion care apartine presedintiei poloneze. Aeronava s-a prabusit la Smolensk, vestul Rusiei. Bilantul accidentului a fost de 96 de morti.* La, un Tupolev Tu-154 al companiei aeriene Caspian Airlines care zbura de la Teheran la Erevan s-a prabusit in nordul Iranului, intr-un accident care a lasat in urma 168 de morti.* La, un Tu-154 al companiei ruse Pulkovo s-a prabusit in Ucraina cu 170 de pasageri la bord. Nu au existat supravietuitori.* La, 117 oameni si-au pierdut viata dupa ce un Tupolev 154, o cursa interna iraniana, s-a prabusit in muntii din sud-vestul tarii.* La, un Tu-154 al companiei VladivostokAvia, s-a prabusit in apropierea aeroportului din Irkutk, Siberia, in urma unei greseli de pilotaj. Toti cei 145 de oameni aflati la bord au murit.