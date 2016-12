Sondaj: 60% dintre germani vor masuri sporite de securitate dupa atacul de la Targul de Craciun din Berlin

Rezultatele sondajului YouGov comandat de DPA arata ca 60% dintre germani sunt in favoarea supravegherii video in spatiul public, in timp ce 73% s-au declarat pentru sporirea numarului de politisti pe strada.Targul de Craciun din Breitscheidplatz, in apropierea bisericii memoriale Kaizer Wilhelm, unde a avut loc atacul care a ucis 12 persoane dupa ce un camion a intrat in multime, nu se afla sub supraveghere video.Senatul orasului Berlin a votat impotriva unei prezente sporite a camerelor de supraveghere, dar ministrul federal de Interne Thomas de Maiziere a cerut forului sa reia dezbaterea.Targul de Craciun din vestul Berlinului ramane deschis pana la 1 Ianuarie, au anuntat autoritatile germane.