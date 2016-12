Guvernul de la Moscova: Rusia are in vedere toate ipotezele posibile, inclusiv cea terorista, in prabusirea avionului Tu-154

Intrebat, duminica dupa-amiaza, daca anchetatorii iau in calcul si ipoteza unui posibil atac terorist, ministrul Maxim Sokolov a declarat ca este avut in vedere "intregul spectru" al cauzelor posibilie, informeaza News.ro citand AP.Sokolov a subliniat insa ca este prematur sa speculeze despre cauza prabusirii in ziua de Craciun.Un avion militar rus care transporta 92 de persoane, inclusiv membri ai Corului Armatei Rosii care mergeau sa sarbatoreasca Anul Nou cu trupele din Siria, s-a prabusit duminica dimineata in Marea Neagra la scurt timp dupa decolare, a anuntat Ministerul rus al Apararii.