Regina Elisabeta a II-a nu a participat la slujba de Craciun din cauza unei raceli puternice

Atat Regina Elisabeta cat si sotul ei Printul Philip, in varsta de 95 ani, au suferit saptamana aceasta de "raceli puternice", dupa cum a anuntat Buckingham Palace. Drept urmare, cei doi si-au amanat cu o zi calatoria catre resedinta din Sandringham, in estul Angliei, calatorind pana acolo joi, cu elicopterul.Regina Elisabeta a II-a a luat parte la slujba traditionala desfasurata la biserica Sfanta Maria Magdalena, in apropiere de resedinta regala, in fiecare an, incepand din 1988."Regina continua sa se recupereze dupa o raceala grea si va ramane in interior pentru a se insanatosi", au declarat reprezentantii Casei Regale a Marii Britanii.In declaratie se precizeaza: "Majestatea Sa va participa la festivitatile regale in familie, desfasurate cu ocazia Craciunului, in timpul zilei."