Europa, de Craciun, in stare de alerta dupa atacul terorist de la Berlin

In Franta, Marea Britanie si Germania, care au fost toate tinte ale unor atacuri jihadiste, politia si-a suplimentat prezenta in locuri frecventate de turisti in marile orase si in alte zone dens populate.Anis Amri, un tunisian in varsta de 24 de ani suspectat ca a comis atacul cu camion intr-o piata de Craciun din Berlin, soldat cu 12 morti, a fost impuscat vineri la periferia orasului Milano, dupa ce a scos un pistol in timpul unui control de rutina.El a calatorit fara sa fie detectat din Germnia, prin Franta, pana in Italia, beneficiind de libera circulatie in spatiul Schengen.Anchetatorii incearca sa stabileasca daca Amri a avut complici in Italia si mai multi presupuri asociati de-ai sai au fost arestati in tara sa natala, Tunisia, iar oficialii italieni in domeniul securitatii au consolidat securitatea in puncte sensibile.Autoritatile din Roma au interzis intrarea in centrul orasului a dubelor si camioanelor, iar membri ai politiei antitero, mascati si inarmati cu mitraliere au instalat blocuri de beton pe drumuri care conduc catre zone turstice faimoase sau zone in care se aduna in mod traditional multimea.La Vatican, unde Papa Francisc a oficiat sambata seara mesa din Ajunul Craciunului in Bazilica Sf. Petru, masini de politie si vehicule militare au fost plasate, la 100 de metri distanta, pe toate strazile care conduc la Vatican.Masurile de securitate au fost consolidate, de asemenea, in centrul orasului Milano si in alte orase italiene, mai ales in apropierea unor biserici importante, in care credinciosi participa la slujbe de Craciun.In Franta, unde jihadisti au ucis 130 de oameni in atacurile de la Paris, in noiembrie 2015, autoritatile au anuntat ca peste 91.000 de politisti si militari urmau sa fie mobilizati si masuri suplimentare de securitate la biserici.In Germania, politia federala a consolidat patrulele armate pe aeroporturi si in gari, au anuntat oficiali. Ei au reintrodus totodata controale punctuale asupra unor persoane care vin in tara pe un coridor de 30 de kilometri inauntrul frontierelor internationale.