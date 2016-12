Papa Francisc: Craciunul a fost luat "ostatic" de materialism

In cadrul acestei slujbe speciale, organizata cu masuri de securitate sporite, suveranul pontif a denuntat, de asemenea, suferinta continua a copiilor din lumea intreaga.Papa Francisc i-a mentionat si pe oamenii care sufera de foame, pe imigrantii care infrunta pericole in drumul lor spre Europa si pe cei aflati in orasele siriene bombardate, precum Alep.Credinciosii care au luat parte la acest serviciu religios ce a avut loc sambata seara in Bazilica Sfantul Petru din Vatican au trebuit sa treaca prin filtre de securitate ce erau inzestrate cu detectoare de metal.David Willey, corespondentul BBC la Vatican, a spus ca in randul celor prezenti la slujba exista un anumit sentiment de insecuritate, cauzat de recentele atacuri teroriste din Europa.Slujba care a celebrat nasterea lui Iisus reprezinta pentru papa Francisc primul eveniment major din sezonul Craciunului, care va include si traditionala binecuvantare publica, pe care suveranul pontif o va acorda credinciosilor in ziua de Craciun, la ora pranzului.In timpul mesei de sambata seara, papa Francisc a spus ca intelesul Craciunului a fost luat "ostatic" de materialism si ca acest sezon al sarbatorilor de iarna are nevoie de mai multa "umilinta"."Oamenii traiesc acum intr-o era in care luminile comertului plaseaza lumina lui Dumnezeu in umbra, in care noi suntem preocupati de cadouri si prea putin interesati de cei care sunt marginalizati", a adaugat papa Francisc.Pe parcursul ultimului an, papa Francisc i-a indemnat pe credinciosi la compasiune fata de refugiati, cerandu-le sa isi aminteasca faptul ca Iisus insusi era un imigrant.