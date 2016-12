UPDATE  Un avion militar rus cu 92 de persoane la bord s-a prabusit in Marea Neagra. Armata rusa: Nu exista supravietuitori / Au fost recuperate 4 corpuri

Zi de doliu national, luni, in Rusia (AFP)Vladimir Putin ordona guvernului sa intreprinda o ancheta privind prabusirea avionului militar in Marea Neagra ( vezi aici detalii Potrivit AFP, au fost recuperate 4 cadavre.Armata rusa anunta ca "nu exista semne ca ar fi supravietuitori"Avionul, care a decolat la ora locala 5:40 (2:40 GMT) din Adler, oras situat la sud de statiunea balneara Sochi, de la Marea Neagra, efectua un zbor regulat cu destinatia baza aeriana rusa Hmeimim, in apropiere de Lattaqia, in nord-vestul Siriei, potrivit ministerului citat de agentiile locale de presa.Echipele de salvare au recuperat primele cadavre la cinci kilometri de litoralul din Soci, a precizat purtatorul de cuvant al ministerului, Igor Konashenkov.Avionul, un Tupolev Tu-154, transporta 84 de persoane si 8 membri ai echipajului, a precizat ministerului, precizand ca in zona au fost trimise echipaje de salvare pentru a se incerca recuperarea resturilor avionului."Resturi ale avionului Tu-154, al Ministerului rus al Apararii, au fost gasite la o distanta de 1,5 kilometri de litoralul orasului Soci, la o adancime de 50-70 metri", a precizat ministerul.Aparatul transporta militari rusi si membri ai Ansamblului Alexandrov, unul dintre corurile Armatei Rosii, care se deplasa in Siria pentru a participa la sarbatorile de Anul Nou la baza aeriana Hmeimim.Printre pasageri se aflau si noua jurnalisti, a mai spus ministerul rus. Posturile publice de televiziune Pervy Kanal, NTV si Zvezda au precizat ca aveau cate trei angajati fiecare la bordul avionuluiPurtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat agentiilor ruse de presa ca presedintele Vladimir Putin a fost informat in legatura cu situatia avionului prabusit si ca este la curent cu evolutia operatiunilor de cautare."Este prea devreme pentru a spune ceva. Presedintele se asteapta ca situatia sa devina mai clara", a declarat Peskov, citat de agentiile de presa ruse, adaugand ca presedintele Putin se afla in contact permanent cu ministrul apararii Serghei Soigu.