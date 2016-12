Oligarhul Vlad Plahotniuc a fost ales presedintele Partidului Democrat din Moldova

"Votul dumneavoasta este o responsabilitate uriasa. Va multumesc pentru aceasta incredere acordata, pentru curaj pentru ca nu v-am promis un drum usor, dar la capat ne asteapta succesul. Obiectivul este clar, avem cele mai bune organizatii in teritoriu. Noi suntem sortiti sa reusim. Urmeaza sarbatorile de iarna. Va doresc sa le petreceti intr-o atmosfera cat mai calda. Iar dupa sarbatori sa incepem in forta activitatea politica, parlamentara si guvernamentala", a declarat Vlad Plahotniuc.Partidul Democrat din Moldova este una dintre cele mai puternice formatiuni politice din tara. Partidul Democrat a aparut in februarie 1997 cu denumirea de "Miscarea pentru o Moldova Democratica si Prospera". PDM este un partid de centru-stanga, care promoveaza egalitatea, solidaritatea si libertatea in societate.De la fondarea sa pana in vara anului 2009, formatiunea a fost condusa de Dumitru Diacov, ulterior liderul democratilor fiind Marian Lupu, care a fost presedinte al Parlamentului in perioada 2005 - 2009. Lupu este si vicepresedinte al Internationalei Socialiste, iar in luna noiembrie a fost ales copresedinte al Adunarii Parlamentare Euronest. In urma alegerilor parlamentare din 2014, PDM a ajuns in legislativ, dupa ce a obtinut aproximativ 16% din voturi.Formatiunea politica are 20 de deputati, iar vicepresedintele PDM, Andrian Candu, este seful Legislativului. Dupa scrutinul local din 2015, echipa democratilor s-a ales cu 396 de primari si aproximativ trei mii de consilieri municipali, raionali si locali, iar 11 raioane din tara sunt conduse de membri ai PDM.Partidului Democrat numara, in prezent, peste 50 de mii de membri.