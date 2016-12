Atacul de la Targul de Craciun din Berlin: Germania cauta eventuali complici ai lui Amri

"Pericolul terorist ramane", a avertizat cancelarul Angela Merkel."Pentru noi, la aceasta ora, este de foarte important sa stabilim daca in pregatirea si executarea" atacului din Targul de Craciun "si in fuga suspectului a existat o retea de sustinere, o retea de ajutor, complici sau persoane", a declarat vineri seful parchetului antitero Peter Frank.Pentru a face asta, anchetatorii trebuie sa reconstituie parcursul tunisianului Anis Amri de la Berlin si pana la Milano, a precizat Peter Frank."Cum a putut sa ajunga in Italia, de la Berlin?", intreaba Bild in editia de sambata. Autorii articolului se declara uimiti ca acesta a putut sa treaca pe sub nasul tuturor politistilor din tara.Potrivit politiei italiene, tanarul a tranzitat prin Franta pentru a ajunge la Milano, unde a fost ucis vineri dimineata de un politist, in timpul unui control, in apropierea unei gari.In rucsac, anchetatorii au gasit un bilet de tren care arata ca a urcat la Chambery, in estul Frantei, si a trecut prin Torino, dupa care a ajuns noaptea la Milano, scrie presa germana.In Franta, de asemenea, "subdirectia antitero a Politiei Judiciare este sesizata (...) si procedeaza la verificari extinse", a declarat directorul general al Politiei Nationale franceze (DGPN), Jean-Marc Falcone."Este vorba in primul rand sa se stabileasca foarte precis daca, in calatoria sa, acest terorist a putut sa tranziteze pe teritoriul nostru" si, in special, pe la Chambery, a precizat Falcone intr-un interviu acordat publicatiei Le Journal du Dimanche care urmeaza sa apara duminica.Politia germana vrea de asemenea sa afle daca arma folosita la Milano este cea cu care a fost omorat soferul polonez al camionului luni, la Berlin.Cu camionul acestui sofer a intrat Anis Amri in multime, in Targul de Craciun din Berlin, omorand 11 persoane si ranind alte 50."Sute" de anchetatori vor continua sa lucreze la acest dosar, in timpul sarbatorilor de sfarsit de an, a anuntat seful politiei judiciare germane Holger Munch.Autoritatile germane trebuie sa incerce sa dea asigurari unei opinii publice ingrijorate dupa atacul care a scos la lumina importante lacune in dispozitivul antiterorist al tarii.Autoritatile nu au reusit sa il opreasca la timp pe Anis Amri, desi se stia de mult timp ca s-a radicalizat si ca reprezinta un pericol.Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca "toate aspectele" cazului vor fi analizate atent."Vom examina in mod intensiv ceea ce trebuie sa se schimbe in arsenalul masurilor de care dispune statul german", a adaugat cancelarul.Este vorba despre determinarea modului in care pot fi supravegheate mai bine persoane periculoase si expulzate mai rapid, eventual retinute in asteptarea plecarii. Este vorba despre imigranti fara drept de sedere.Anis Amri era solicitant de azil, iar cererea i-a fost respinsa, deci in principiu era susceptibil de expulzare de mai multe luni.Atentatul jihadist de la Berlin si esecurile administratiei contituie o noua lovitura grea pentru Merkel pe plan politic, cu noua luni inaintea alegerilor legislative, in contextul in care este criticata din cauza politicii ei generoase de primire a refugiatilor.Dreapta populista antimigratie AfD a urcat pana la peste 15% in intentiile de vot, potrivit unui sondaj publicat sambata si realizat dupa atac.In acest context, presedintele german Joachim Gauck a indemnat populatia, in mesajul sau de Craciun, difuzat sambata, sa nu se cedeze "fricii"."Exact in perioada atentatelor teroriste nu ar trebui sa adancim si mai mult disensiunile in societatea noastra" si nici "sa condamnam in mod general un grup de persoane", a indemnat seful statului german, referindu-se la refugiati.