Birouri permanente la Camera si Senat, marti

La Camera Deputatilor, sedinta Bp este programata pentru ora 14:00, in timp ce la Senat sedinta va avea loc incepand cu ora 13:00. Parlamentarii au luni liber, in a doua zi de Craciun.Senatorii au adoptat, pentru saptamana 26 - 31 decembrie, un program care cuprinde pentru ziua de marti si sedinte ale grupurilor parlamentare la ora 14:00, precum si activitati in comisiile permanente de specialitate incepand cu ora 15:00. Si miercuri senatorii lucreaza in comisii, in timp ce joi si vineri acestia au activitate in teritoriu.