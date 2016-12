Pasagerii avionului libian deturnat au sosit la Tripoli din Malta

Pasagerii au coborat dintr-un avion al companiei Afriqiyah Airways care i-a transportat din Malta, a precizat agentia.Cativa oficiali guvernamentali i-au intampinat la sosire pe aeroportul Mitiga din estul Tripoli.Agentia nu a precizat cati pasageri au sosit in capitala libiana.Doi atacatori au deturnat o cursa libiana interna a Afriqiyah Airways cu 111 pasageri si membri ai echipajului la bord. Avionul decolase din Sebha in jurul orei 10, cu destinatia Tripoli. Aparatul si-a schimbat cursul brusc si a aterizat in Malta in jurul orei 11.30 ora locala, pe aeroportul international maltez. Toti pasagerii erau libieni.Dupa patru ore de negocieri, piratii aerului s-au predat si toti pasagerii si membrii echipajului au parasit avionul nevatamati. Guvernul maltez a anuntat ulterior ca atacatorii au folosit arme false.