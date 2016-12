CEO-ul Lockheed Martin i-a promis lui Trump ca va lua masuri pentru reducerea costurilor avioanelor F-35

Hewson a declarat ca a vorbit cu Trump vineri dupa-amiaza si l-a asigurat ca i-a auzit "tare si clar" mesajul privind reducerea costurilor programului F-35, estimat in prezent la 379 miliarde de dolari.Donald Trump aa sugerat, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca o aeronava mai veche produsa de rivalul aerospatial Boeing ar putea oferi o varianta mai ieftina la F-35."In baza costurilor enorme si a costurilor depasite pentru F-35 al Lockheed Martin am cerut Boeing sa vina cu un pret pentru un F-18 Super Hornet comparabil!" a spus Trump."L-am informat de angajamentul meu personal de a reduce agresiv costurile", a declarat directorul Lockheed Martin.Actiunile Lockheed au incheiat sedinta de vineri in scadere cu 1,3% pe bursa de la New York, aproape de cel mai slab nivel de la aflarea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA.Trump s-a intalnit miercuri cu directorii executivi al Lockheed si Boeing.